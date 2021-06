Europei: Ferretti, Verratti in gruppo, vediamo per Svizzera

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 13 GIU – ”Verratti tornerà in gruppo da oggi, i segnali arrivati dalla partitella di ieri sono stati positivi, il programma prosegue senza intoppi, ora manca da percorrere l’ultimo miglio, il più importante”. Lo ha detto il professor Andrea Ferretti responsabile dello staff medico della Nazionale intervenendo da Coverciano.” Da ora in poi il giocatore lavorerà con la squadra ma abbiamo ancora tre giorni per valutare se sarà disponibile per la gara con la Svizzera, l’augurio è che tutto proceda per il meglio” ha aggiunto il professor Ferretti che poi ha spiegato come il percorso riabilitativo di Verratti sia stato condiviso con il responsabile medico del Psg Christophe Baudot venuto a Coverciano nei giorni scorsi, prima dell’inizio dell’Europeo, per confrontarsi con lo staff sanitario dell’Italia: ”Secondo la procedura Uefa e Fifa per la copertura assicurativa dei giocatori che arrivano in Nazionale infortunati deve arrivare anche l’ok della guarigione anche dal medico del club appartenenza. Quindi nel caso di Verratti con il dottor Baudot dopo il suo arrivo abbiamo concordato il suo iter riabilitativo e l’altro ieri è arrivata la lettera di ringraziamento dei dirigenti del Psg per la collaborazione a cui noi ovviamente abbiamo ricambiato”. Quanto agli altri azzurri alle prese con problemi fisici ”Florenzi ha subito un lieve infortunio muscolare e sta recuperando, non ci poniamo un obiettivo preciso ma contiamo da domani di portarlo ad allenarsi di nuovo, vedremo se in gruppo. Mentre Berardi ha preso una tacchettata, si tratta di un trauma contusivo”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest