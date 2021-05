Europei: Francia; Benzema torna dopo quasi 6 anni

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Karim Benzema torna a vestire la maglia della nazionale francese dopo quasi sei anni. L’attaccante del Real Madrid fa parte della lista dei 26 convocati dal ct Didier Deschamps per gli Europei di calcio. Benzema era stato escluso dalla nazionale dal 2015 dopo il suo coinvolgimento nel caso sextape che coinvolgeva Mathieu Valbuena. L’ultima presenza in nazionale risale all’8 ottobre 2015. Tra le altre novità la convocazione del difensore del Siviglia, Jules Koundé, e quella dell’ attaccante del Mönchengladbach Marcus Thuram. Questi i convocati (la lista definitiva sarà comunicata l’1 giugno): Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marsiglia) Difensori: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Siviglia), Clément Lenglet (Barcellona), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea) Centrocampisti: N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Monaco) Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Ousmane Dembélé (Barcellona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcellona), Kylian Mbappé (Paris SG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). (ANSA).







