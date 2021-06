Europei: Germania-Francia infiamma il torneo continentale

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Una grande classica del calcio europeo e Mondiale andrà in scena anche domani. La Francia campione del mondo in carica sarà ospite degli eterni rivali della Germania, nel remake della semifinale dell’Europeo 2016, quando i transalpini s’imposero per 2-0. La sfida dell’Allianz Arena, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint vede favoriti i francesi a 2,70, rispetto al 2,80 dei tedeschi, con il pareggio a 3,10. E’ una partita in cui la posta in palio sarà altissima e, nonostante i grandi attacchi, l’Under, dato a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, a 2,00. Ma i francesi, in un Girone di ferro che comprende anche Portogallo e Ungheria, non vogliono fare sconti a nessuno e puntano forte sull’attacco, tanto che un successo transalpino con Griezmann tra i marcatori si gioca a 6,00; uno 0-2 per la Germania, come nella famosa semifinale di sette anni fa, magari trascinata dal gol di Timo Werner, pagherebbe 28 volte la posta. Ma gli occhi di tutti, oltre che su Mbappé, la cui rete è a 3,00, saranno per Griezmann. Le ‘Petit Diable’, 4 reti alla Germania come Just Fontaine, punta al sorpasso con buone probabilità di riuscirci visto che vederlo nel tabellino dei marcatori si gioca a 3,50. Il Girone F si aprirà con Ungheria-Portogallo: i lusitani partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1,45, contro l’8,00 dei magiari; il pari è a 4,25. In ben tre occasioni la squadra allenata da Fernando Santos ha rifilato un secco 3-0 agli avversari diretti: lo stesso risultato esatto domani si gioca a 9,75. L’uomo più atteso e il protagonista annunciato, neanche a dirlo, è Cristiano Ronaldo. La terza doppietta all’Ungheria da parte di ‘CR7’ è a 6,25. (ANSA).







