Europei: il torneo itinerante si prepara a entrare nel vivo

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Non ci sono certezze a Euro 2020. Dopo che la Repubblica Ceca ha eliminato l’Olanda, la Svizzera ha fatto saltare il banco, estromettendo dal torneo i campioni del mondo della Francia. Gli esperti di Sisal Matchpoint indicano adesso l’Italia come maggiore candidata al successo finale, a 4,50: una quota che continua a scendere e che, dall’inizio del torneo, si è addirittura dimezzata; l’Italia vincente si giocava a 9,00, visto il percorso netto che sta compiendo. Appaiata alla formazione di Mancini, però, c’è la Spagna di Luis Enrique, che sta raccogliendo consensi, nonostante qualche sofferenza di troppo. Alle spalle delle due favorite un’altra coppia di potenze europee, Belgio e Inghilterra, entrambe date vincenti a 6,00. I ‘Diavoli Rossi’ venerdì saranno i prossimi avversari degli azzurri e, solo all’ultimo, Roberto Martinez saprà se i due migliori uomini a disposizione, Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, saranno della partita. I ‘Leoni’ inglesi questa sera sfidano la Germania a Wembley, nel penultimo degli ottavi, e puntano sull’apporto del pubblico di casa per eliminare gli storici rivali. Il quarto alloro europeo dei bianchi di Germania si gioca a 7,50. Staccate tutte le altre formazioni rimaste in corsa: un bis della Danimarca, dopo il 1992, è dato a 12; la Svizzera, dopo il trionfo sulla Francia, è in quota a 25; Repubblica Ceca e Svezia sono appaiate a 33, mentre l’Ucraina chiude la fila, tanto che il suo successo pagherebbe 100 volte la posta. (ANSA).







