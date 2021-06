Europei: Inghilterra cerca il primato contro la R.Ceca

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – L’Inghilterra, domani sera a Wembley, cerca la vittoria ed il primato nel Gruppo D di Euro 2020. Il pareggio con la Scozia ha complicato i piani del ct Southgate a cui ora non basta il pareggio con la Repubblica Ceca per arrivare primo e finire così nella parte bassa del tabellone. I padroni di casa, nonostante il mezzo passo falso nel derby britannico, sono ampiamente favoriti per gli esperti di Sisal Matchpoint vista la quota di 1,62 contro il 7,50 dei cechi, mentre il pareggio si gioca a 3,25. Gli attacchi di Inghilterra e Repubblica Ceca stentano a decollare, tanto che una gara da Under, data a 1,67, si fa preferire a un Over, in quota a 2,10. Così se un 2-0 per gli inglesi è dato a 7,00, lo stesso punteggio, ma per la formazione di Silhavy pagherebbe 45 volte la posta. Patrick Schick al momento guarda tutti dall’altro tra i cannonieri in virtù dei tre gol segnati nelle prime due uscite del torneo. Sia contro la Scozia che contro la Croazia, l’ex attaccante della Roma ha sempre sbloccato il risultato. Gli esperti di Sisal Matchpoint ripongono fiducia nel leader ceco tanto che vederlo nuovamente essere il primo marcatore dell’Incontro si gioca a 10,00. L’Inghilterra, di contro, spera che si sblocchi il suo capitano, Harry Kane, ancora a secco nella fase finale di Euro 2020 dopo essere stato il capocannoniere delle qualificazioni con ben 12 reti. Il gol dell’uomo-simbolo dei bianchi appare molto probabile, essendo in quota a 2,25. (ANSA).







