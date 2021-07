Europei: Italia a Wembley, con la Spagna obiettivo finale

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Lo aveva detto il CT Mancini alla vigilia della partita con l’Austria: “Wembley? Speriamo di tornarci più avanti”. E l’Italia, nello stadio più famoso e iconico del mondo, ritorna martedì prossimo per giocare la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna di Luis Enrique, uscita vincitrice dalla sfida con la Svizzera al termine della lotteria dei rigori. Gli Azzurri, eliminato il Belgio di Lukaku e De Bruyne, ora vogliono arrivare fino in fondo e gli esperti di Sisal Matchpoint credono in questa possibilità tanto che la vittoria dell’Italia si gioca a 2,60 rispetto al 3,00 delle Furie Rosse con il pareggio leggermente più alto a 3,10. Chiellini e compagni rimangono avanti anche per il passaggio turno, 1,80 contro 2,00: l’ipotesi di una conclusione ai calci di rigore non è da escludere vista la quota di 5,50. Quello di martedì sarà il settimo confronto in un Europeo tra Italia e Spagna con un bilancio in totale parità: due successi azzurri, due spagnoli e altrettanti pareggi. Proprio la sconfitta ai rigori del 2008, diede inizio al ciclo d’oro iberico che avrebbe portato, in soli 4 anni, a due Europei e un Mondiale. L’Italia inoltre, nonostante l’ultimo precedente favorevole a Euro 2016 con la vittoria per 2-0, vuole ancora vendicare il poker che le Furie Rosse rifilarono, in finale, agli azzurri nel 2012. Tra l’altro quello fu l’unico incrocio agli Europei dove si segnarono più di tre reti: ecco perché, vista anche la grande posta in palio, l’Under, a 1,60, si fa decisamente preferire all’Over, offerto a 2,25. Così se il 2-0 per l’Italia, come 5 anni fa a Saint-Denis, pagherebbe 12 volte la posta, si sale leggermente, vista la quota di 14,50, per lo stesso risultato esatto a favore della formazione di Luis Enrique. In attesa degli ultimi due quarti di finale, l’Italia si ritrova favorita per la vittoria finale. La formazione di Mancini vittoriosa si gioca a 3,00, stessa quota dell’Inghilterra, mentre la Spagna parte leggermente dietro a 3,50. Lontane le altre tre formazioni in gara: la Danimarca è data vincente a 12 mentre un trionfo di Repubblica Ceca o Ucraina pagherebbe 33 volte la posta. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest