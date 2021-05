Europei: le scelte di de Boer, ecco i 26 dell’Olanda

Pubblicità

(ANSA-AFP) – ROMA, 26 MAG – L’allenatore dell’Olanda Frank de Boer ha annunciato oggi l’elenco dei 26 giocatori per gli Europei di calcio. Confermata l’assenza del convalescente Virgil Van Dijk, fa parte dei convocati invece il terzino sinistro dell’Ajax Daley Blind, nonostante un recente infortunio alla caviglia. Non fa invece parte della rosa dei 26 il giovane Sven Botman, autore di un’ottima stagione con i colori del Lilla, non fa parte della lista. I 26 si incontreranno venerdì a Zeist, un giorno prima di volare a Faro in Portogallo dove faranno uno stage e affronteranno la Scozia in un’amichevole (2 giugno). Torneranno in Olanda in vista di una seconda partita di preparazione contro la Georgia il 6 giugno a Enschede. L’Olanda farà il suo esordio agli Europei il 13 giugno contro l’Ucraina poi affronterà l’ Austria (17 giugno) e Macedonia del Nord (21 giugno). Tutte e tre le gare si svolgeranno ad Amsterdam. Questi i convocati: Portieri (3): Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam); Difensori (9): Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Brighton), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Stefan de Vrij (Inter), Nathan Aké (Manchester City), Owen Wijndal (AZ Alkmaar), Jurien Timber (Ajax Amsterdam), Patrick van Aanholt (Crystal Palace); Centrocampisti (7): Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (Barcellona), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Georginio Wijnaldum (Liverpool): Attaccanti (7): Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (Siviglia), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Olympique Lyon), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Mosca). (ANSA-AFP).







