Europei, Lloris: “I tedeschi saranno molto motivati”

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Francia-Germania o Germania-Francia è una sfida che storicamente rievoca ricordi belli e meno belli. E’ una classica dell’Europeo, ma anche ai Mondiali. È una partita d’esordio molto dura per noi che siamo campioni del mondo, è vero, ma i tedeschi sono in fase di ricostruzione: hanno chiamato anche i più grandi ed esperti; calcisticamente la Germania è una grande nazione, una squadra formata da calciatori che giocano nelle squadre più forti e sono abituate a vincere. Saranno molto motivati all’esordio, anche per il fatto di giocare in casa”. Così Hugo Lloris, capitano e portiere della Francia, in conferenza stampa, alla vigilia del match d’esordio all’Europeo contro la Germania. Sulle tensioni emerse dal ritiro dei ‘Bleus’ fra Olivier Giroud e Kylian Mbappé, Lloris dice la sua: “Hanno avuto una discussione il giorno dopo la partita, ma non c’è niente che non va nel gruppo, è stata una piccola disputa, sono cose che succedono in uno spogliatoio, ma comunque non intacca il collettivo, perché le cose sono state prese per il verso giusto. La vicenda è ormai alle spalle, è il momento di pensare alla partita”. (ANSA).







