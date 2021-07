Europei, Locatelli: “In Inghilterra circolazione virus più alta”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 05 LUG – “L’Inghilterra, in questo momento, è il Paese che ha la maggiore circolazione virale e con la percentuale più elevata di casi dovuti alla cosiddetta variante Delta. Se dovessi esprimere un parere personale, io mi sarei orientato su Paesi con una circolazione virale più limitata. Anche perché, la capienza dello stadio prevista per le semifinali e per la finale è decisamente elevata”. Così il prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, parlando a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. “Il rischio c’è, non dobbiamo dimenticare che questa variante si connota per una contagiosità marcatamente superiore rispetto al ceppo precedente, la cosiddetta variante inglese: siamo nell’ordine del 60% di contagiosità maggiore. L’altro dato da non dimenticare è che questa variante può provocare patologia in una percentuale assai elevata fra coloro che hanno ricevuto una sola dose di vaccino – aggiunge -. Con due dosi di vaccino la copertura, rispetto alla variante Delta, la copertura arriva e forse supera il 95%. Nel Parse un terzo della popolazione ha ricevuto l’intero ciclo vaccinale e 33 milioni di nostri connazionali hanno ricevuto almeno la prima dose. Proseguendo col numero di somministrazioni dovremmo limitare i danni. Il che non vuol dire che bisogna sottovalutare il rischio di una ripresa. Una ripresa con un riempimento progressivo degli stadi credo sia la via maestra”. (ANSA).







