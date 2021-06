Europei: Pessina, vivo per questo momento, grazie Gasperini

Pubblicità

(ANSA) – BERGAMO, 20 GIU – “Vivo per questo momento da quando ho toccato il mio primo pallone”. Il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina affida i propri pensieri al proprio profilo Instagram, a commento del video del suo gol al Galles che ha consentito alla Nazionale italiana di passare agli ottavi di Euro 2020 a punteggio pieno: “Di oggi ricorderò ogni singolo istante. La concentrazione negli spogliatoi, la voglia di spaccare il mondo, l’inserimento su quella palla in mezzo, l’attesa del pallone in rete, un secondo che mi è sembrato un’infinità – si legge -. E poi il boato del pubblico, le emozioni, la corsa verso la panchina, i miei compagni che mi corrono incontro, l’abbraccio, la gioia, la condivisone del momento. Il gruppo. Non svegliatemi. Non svegliamoci. Siamo l’Italia, e non smetteremo di sognare, insieme a voi”. Il sito ufficiale del club nerazzurro, nel rimarcare che il monzese diventa così coi suoi 3 gol – i primi 2 a San Marino in amichevole pre Europei – l’atalantino più prolifico di sempre in azzurro davanti ad Angelo Longoni (doppietta all’Austria il 9 dicembre 1956 nella Coppa Internazionale, ndr) nonché il primo a segnare nella fase finale di una competizione importante a livello senior, ne riporta le dichiarazioni del dopogara: “Sulla punizione del gol era Toloi che doveva attaccare il primo palo, ma ha lasciato a me la posizione più interna, ho preso palla ed è andata bene. È una bella favola, questo dimostra che anche chi arriva dalle serie minori con impegno, lavoro e sacrificio può andare lontano”. Infine, un elogio al suo allenatore: “C’è tanto di Gasperini se oggi sono qui, quasi tutto quello che ho imparato sul campo lo devo a lui, alla sua mentalità di inserirmi sempre e attaccare alto”. (ANSA).







