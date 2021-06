Europei: Rossi, non c’erano 3 gol fra Portogallo e Ungheria

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – “Abbiamo fatto bene fino al gol, poi non si può più commentare. La differenza di 3 gol fra noi e il Portogallo ci può stare ma non dopo la partita di oggi”. Il ct dell’Ungheria Marco Rossi è più che soddisfatto di come la sua squadra ha retto prima di capitolare contro i campioni d’Europa in carica, guadagnandosi comunque gli applausi degli oltre 60mila spettatori alla Puskas Arena di Budapest. “Se noi riuscissimo a giocare come il pubblico ci sostiene e tifa, probabilmente vinceremmo più partite – ha sorriso -. Noi ce la mettiamo tutta. Dispiace che sia andata come è andata, ma non posso chiedere di più ai ragazzi. Fino al minuto 84 le cose erano andate bene. Rimane il dubbio se poi ci fosse fuorigioco o meno nell’azione del rigore, ma visto che c’è il Var sarà stata sicuramente regolare”. E dal dischetto Cristiano Ronaldo non . “Ronaldo ha fatto una partita buona. è un giocatore molto efficace, ha avuto tre occasioni e ne ha segnate due. Siamo riusciti a mettere i bastoni fra le ruote al Portogallo, tornando indietro aspetterei a fare i cambi. Ogni tanto – ha concluso Rossi – si sbaglia e bisogna ammetterlo”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest