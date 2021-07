Europei: sorpresa Danimarca, ma Inghilterra vuole la finale

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Inghilterra e Danimarca è caccia alla finale. Il bilancio storico della gara parla di 12 vittorie per i britannici, 5 pareggi e appena 4 sconfitte contro gli scandinavi. Ma Kjaer e compagni hanno mostrato, nel corso di Euro 2020, di essere una mina vagante. L’Inghilterra, domani sera a Wembley, parte così favorita, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, per centrare la sua prima finale continentale ma non dovrà sottovalutare la nazionale di Hjulmand. Quella di Southgate si gioca vincente a 1,72 rispetto al 5,00 dei biancorossi mentre il pareggio a 3,60. Ampia la forbice anche per il passaggio del turno, 1,35 per gli inglesi, 3,25 per la Danimarca. L’Inghilterra poi può contare su una difesa di ferro e un Pickford in stato di grazia visto che i bianchi ancora non hanno subito reti nel torneo: un’altra gara con la porta inviolata è in quota a 2,05. L’ultimo incrocio tra le due, sempre a Wembley in Nations League, ha visto il successo dei danesi per 1-0: lo stesso risultato domani sera si gioca a 12,50 mentre la vittoria di misura per i padroni di casa a 5,75. Harry Kane è il maggior indiziato per entrare nel tabellino dei marcatori essendo dato a 2,50. Nonostante la grande forza dei difensori della Danimarca, Kane proverà a sfoggiare ancora il piatto forte della casa, il colpo di testa: il terzo gol nella manifestazione così pagherebbe 9 volte la posta. Hjulmand si affida ancora una volta al gruppo ma ovviamente la difesa inglese dovrà prestare molta attenzione a Kasper Dolberg che, da quando ha trovato posto in squadra, ha cambiato il volto della Danimarca. Il bomber del Nizza, già tre reti nel torneo tutte con il destro, cerca la quarta marcatura a Euro 2020: l’ennesimo gol con il piede preferito si gioca a 5,25. (ANSA).







