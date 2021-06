Europei: T.Hazard eroe per un giorno, con l’Italia grande sfida

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – “Non mi capita spesso di essere l’eroe, per una volta lo sono stato io: ho reso felici molte persone e ne sono contento”. Thorgan Hazard non sarà più considerato solo il fratello minore del più noto Eden, dopo il gol con cui ha portato il suo Belgio a superare il Portogallo per approdare ai quarti di Euro 2020 contro l’Italia. Gli azzurri, ha osservato il centrocampista classe 1993 del Borussia Dortmund, “hanno fatto una buona impressione nella fase a gironi e hanno faticato di più nell’ottavo contro una buona Austria. Ci vorrà una grande partita per qualificarsi: l’Italia – ha aggiunto in conferenza stampa – ha un’impressionante striscia di imbattibilità, quindi sarà una grande sfida”. Guardando alla vittoria contro il Portogallo, Hazard si rammarica perché il Belgio “avrebbe dovuto avere più controllo nel secondo tempo. Eravamo troppo concentrati sull’aspetto difensivo e ci siamo dimenticati di gestire il possesso del pallone. Ma anche l’Italia – ha osservato – ha sofferto molto contro l’Austria. A questo punto del torneo, forse non aver giocato i supplementari è un vantaggio per noi”. (ANSA).







