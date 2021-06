Europei: Ungheria; emozione Rossi, oggi è un giorno speciale

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Un “giorno speciale”: l’Ungheria di Marco Rossi ferma la Francia ed il ct italiano in conferenza stampa fa fatica a contenere l’emozione. Rossi ha parole di elogio per i 60mila della Puskas Arena “una tifoseria così non ce l’hanno neanche i campioni del mondo e d’Europa – dice in conferenza stampa – Sono emozionato, oggi è stato uno dei migliori giorni della mia carriera, ma non ci vuole molto. Io un palcoscenico così l’ho visto solo in tv, a 56 anni mi pare di essere un bambino al Luna Park. Poi, come i bambini, quando sei al Luna Park vuoi giocare”. Il prossimo ostacolo sulla strada dell’Ungheria si chiama Germania: “Non sono così stupido e arrogante da dire ‘andiamo a vincere a Monaco’ . Andremo lì per fare la nostra partita e tenere i piedi per terra, ma per me questo è un giorno speciale”. “Il caldo per noi non è stato un problema perché noi siamo abituati a soffrire e lottare – le parole di Rossi – E’ la storia del mondo, chi ha talento arriva in vetta con poco sforzo perché Dio lo ha benedetto. Invece chi ne ha meno come me e qualcuno dei miei deve lottare con unghie e denti per un posto al sole”. “Kleinheisler è stato il migliore ma sorrido perché tutte le volte che lo convoco e lo faccio giocare, un sacco di gente mi critica – conclude Rossi – Se fossimo consapevoli di dove siamo e chi siamo, queste critiche non ci sarebbero, però qualcuno non lo sa e continua a rompere le scatole. In Italia si dice ‘la mamma degli idioti è sempre incinta…'”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest