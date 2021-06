Europei:De Boer,aereo pro 4-3-3? grazie,resto con mio modulo

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 GIU – “Grazie del consiglio, ma preferisco rimanere con le mie idee e continueremo a giocare con il 3-5-2”. Il ct dell’Olanda Frank De Boer non ha perso il buonumore, e risponde sorridendo alla domanda che, inevitabilmente, gli viene rivolta su quanto successo durante l’allenamento dei suoi, ovvero dell’aereo che ha sorvolato il centro tecnico di Zeist trascinando uno striscione con la scritta “Frank, solo 4-3-3”, un appello al tecnico affinché cambi modulo. Domani c’è l’esordio a Euro 2020 contro l’Ucraina, ma i tifosi degli arancioni, amanti del calcio offensivo, dovranno rassegnarsi: il ct non cambia, e continuerà con il reparto arretrato a tre, nonostante l’assenza di due difensori del calibro di Virgil Van Dijk, fuori dal torneo per infortunio, e dello juventino Matthijs De Ligt, che ha un problema alla coscia e domani starà fuori. “Per lui è presto – spiega De Boer -, e aspettiamo di vedere se sarà disponibile per la prossima partita. Noi speriamo che questo Europeo duri a lungo per noi, e per questo adesso preferisco non rischiarlo perché ci tornerà utile successivamente. Se dovessimo giocare una finale, probabilmente lo farei giocare, ma questa è solo la prima partita, e non voglio correre rischi non necessari”. (ANSA).







