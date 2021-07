Europei:Lembo,grazie Mancio,anche Bearzot sarebbe orgoglioso

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – “Mancini non solo ha riportato l’entusiasmo per i colori azzurri ma con la vittoria dell’Europeo a Wembley ci ha restituito ancora di più l’orgoglio di essere italiani e di saper tirare fuori da ogni situazione apparentemente ostile, una forza interiore che in pochi al mondo possono vantare di possedere. Da parte mia dell’Us Acli, a Roberto e alla favolosa squadra azzurra, oltre che al presidente della Figc Gabriele Gravina, rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti e le congratulazioni per un successo figlio del sacrificio, del lavoro e di un’idea che si è rivelata vincente”. Così il presidente dell’US Acli, Damiano Lembo, all’indomani della vittoria degli Europei conseguita dalla Nazionale di calcio a Wembley contro l’Inghilterra. “Nel 2019 – ricorda Lembo – il ct azzurro fu insignito del nostro prestigioso Premio dedicato a Enzo Bearzot, ultimo a vincerlo prima dello stop per la pandemia da Covid-19. Nella motivazione, si sottolineava il suo amore per il calcio ‘giocato bene e dei giovani’, considerato già allora ‘l’uomo giusto per rilanciare l’amore degli italiani verso la Nazionale’, con la ‘speranza che possa continuare a farlo ripercorrendo le orme del grande Enzo Bearzot’. Caro Roberto, hai dimostrato quanto il Premio Bearzot porti fortuna a chi lo vince, e siamo convinti che anche il ‘Vecio’ sarebbe stato orgoglioso di quello che sei riuscito a fare”. (ANSA).







