Europei:Lukaku,danesi motivati? a noi non serve mental coach

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – “Certo che mi dispiace che Christian (Eriksen ndr) non ci sia ma l’importante è che stia bene. Se ne abbiamo parlato tra di noi? Sì, e anche di Kjaer e di ciò che ha fatto, per sottolineare che è un bene avere nozioni di un certo tipo, per poter intervenire se accade qualcosa”. Lo dice Romelu Lukaku rispondendo a una domanda su cosa gli provochi il fatto di non poter ritrovare in campo, domani a Copenaghen, il compagno dell’Inter che è anche la ‘mente’ della Danimarca. Ma dopo quanto è successo, e vista la difficoltà, e particolarità, dell’impegno di domani, al Belgio serve l’aiuto di un mental coach? “Non ne abbiamo bisogno – risponde -, perché mentalmente siamo forti a sufficienza e abbiamo esperienza di partite ad alto livello. Non dobbiamo preoccuparci, anche se quello di domani sarà un test duro perché i danesi saranno fortemente motivati dopo quello che è successo. Ma di stimoli ne abbiamo anche noi, e quello di domani sarà un test importante per capire dove possiamo arrivare. Quanto a me, dopo aver vinto il mio primo titolo (con l’Inter ndr), ho ancora più fiducia in me stesso, e cerco di segnare il maggior numero di gol che posso. Sento che adesso per me è un po’ più facile trovare la soluzione giusta per segnare”. (ANSA).







