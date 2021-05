Europei:medico azzurri “infortunati potenzialmente recuperabili”

Pubblicità

(ANSA) – SANTA MARGHERITA DI PULA, 25 MAG – Primo giorno di allenamento per gli azzurri al Forte Village di Santa Margherita di Pula, nel sud Sardegna. Test atletici e prime corse dopo la fine del campionato per i trentadue giocatori arrivati ieri nell’isola in vista della amichevole di venerdì con San Marino. Ma l’obiettivo è quello degli Europei. Buone notizie dalla staff medico: “Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche – ha detto a fine seduta il medico della Nazionale Andrea Ferretti – sono potenzialmente recuperabili. Bisogna valutare giorno per giorno ma ora come ora per tutti non è escluso il recupero”. Le condizioni più serie sembrano quelle di Verratti: “Ma il ginocchio – ha detto Ferretti – non va male. Si può considerare anche eventualmente l’ipotesi di un impiego a Europeo avviato: si devono però fare delle valutazioni. Importante per tutti i giocatori la collaborazione dei club che ci hanno fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori”. Gli altri del gruppetto di acciaccati? “Quello che sta meglio è Acerbi- ha spiegato- poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati”. (ANSA).







