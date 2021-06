Europei:Portogallo;Santos, “qualificazione dipende solo da noi”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – “Abbiamo le capacità per vincere domani. Abbiamo una grande volontà di mostrare ciò che valiamo veramente”. Parola del difensore del Portogallo, Pepe. Alla vigilia dell’ultima partita del gruppo F di Euro 2020 il Portogallo, campione in carica, dopo il ko contro la Germania, è chiamato alla vittoria contro i campioni del mondo in carica della Francia per proseguire il suo cammino. “Abbiamo analizzato la partita contro la Germania – le parole del ct Fernando Santos – e siamo tutti giunti alla stessa conclusione: non eravamo noi. Quando subisci quattro gol, qualcosa non va. Tutte le squadre che vogliono vincere devono attaccare bene e difendere bene. Dobbiamo migliorare il nostro livello di concentrazione e intensità, è così che possiamo vincere domani”. “La qualificazione dipende solo da noi – ha aggiunto il difensore portoghese – Sappiamo che sarà molto difficile e cercheremo di fare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Su nove punti possiamo prenderne sei, in un girone estremamente difficile. Abbiamo la possibilità di riscattarci”. Domani contro Mbappè e compagni il Portogallo “non dovrà fare calcoli”, ha sottolineato Santos. “Fernando Santos (allenatore Portogallo): “I miei giocatori sanno che non possono fare calcoli. Non sappiamo cosa accadrà tra Germania e Ungheria. Dipende tutto da noi, quindi dobbiamo fare bene il nostro lavoro”. Su quale sarà la formazione che domani affronterà la Francia Santos non si sbilancia: “Se ho intenzione di fare molti cambiamenti? Forse li sostituirò tutti – ha detto ridendo – Contro la Francia bisognerà essere forti in tutti gli aspetti della partita, e correre di più, lottare di più”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest