Figc:Gravina “sul calcio sociale pronti a esportare modello”

(ANSA) – ROMA, 23 FEB – “Avviamo un protocollo per il calcio sociale e siamo pronti ad esportare un modello condiviso con il settore giovanile scolastico o a livello nazionale”. Lo ha detto Gabriele Gravina alla sua prima uscita da presidente rieletto della Figc parlando a margine dell’evento a Corviale dove sorgerà il nuovo campo di gioco dell’Associazione ‘Calcio Sociale’ e per il quale la federazione sosterrà la realizzazione. “Il protocollo è pronto – ha spiegato Gravina -, volevamo firmarlo, manca solo la penna (ride, ndr). E’ un progetto che darei già per firmato e pronto per essere applicato a livello nazionale”. Infine una battuta sul calcio dei valori: “Deve passare da queste iniziative. C’è grande condivisione e grande entusiasmo per questo progetto”. “Siamo molto contenti che la Figc e il presidente abbiano approfondito il tema del calcio sociale – le parole della sindaca della Capitale, Virginia Raggi – e che abbia deciso di inserirla con un protocollo all’interno delle attività istituzionali e operative di tutte le scuole calcio. Il calcio sociale ci insegna che i valori del calcio possono essere applicati a tutta la società. Speriamo questo progetto si possa espanderete a macchia d’olio. Grazie al presidente per il gesto concreto e simbolico di essere qui dopo la rielezione”. (ANSA).







