Finale basca per Coppa Re di Spagna, caos assembramenti

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MADRID, 02 APR – Ogni appello alla prudenza è stato inutile. La finale di Coppa del Re di Spagna fra le due squadre basche dell’Athletic Bilbao e della Real Sociedad, divise da una forte rivalità, è stata caratterizzata dalle immagini diffuse dai media locali che mostrano scene di assembramenti fuori controllo. Protagonisti i tifosi di Athletic Bilbao e Real Sociedad, che domani giocheranno a Siviglia la finale della Copa del Rey 2020, a suo tempo rinviata a causa del Covid. Svanito il sogno di essere allo stadio, i supporter delle due squadre basche hanno voluto salutare i loro beniamini in partenza per l’Andalusia. Caos e assembramenti ci sono stati presso il centro sportivo di Lezama, comune a una quindicina di chilometri da Bilbao, dove si allena l’Athletic. E questo nonostante il club avesse chiesto ai tifosi di rispettare le misure di sicurezza. Scene simili, com’era prevedibile, si sono ripetute a Zubieta, quartiere alle porte di San Sebastián dove si allena la Real Sociedad. I Paesi Baschi vivono una fase di crescita accelerata dei contagi di Covid: il tasso di positività è passato in 24 ore dal 7,3% al 9,1%, secondo gli ultimi dati del Governo regionale. Ma la passione per il calcio, e la voglia di conquistare un trofeo, ha avuto la meglio anche sulla paura del virus. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest