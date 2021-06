Finlandia: Kanerva con la Russia per vincere

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – “La vittoria sulla Danimarca, all’esordio in un torneo internazionale, è stata sicuramente un grande risultato per me e per molti giocatori, ma non bisogna più pensarci perchè dobbiamo concentrarci sul match con la Russia, che vogliamo vincere”. Così il ct della Finlandia, Markku Kanerva, alla vigilia della partita di San Pietroburgo, sottolineando che dopo aver raggiunto gli obiettivi di conquistare l’accesso alla fase finale dell’Europei, il primo gol e la prima vittoria, ora la sua Nazionale “vuole che il sogno continui”. La sconfitta all’esordio con il Belgio, secondo il tecnico finnico, mette la Russia in una situazione non facile, “ma li renderà più aggressivi e concentrati fin dall’inizio, mettendo alla prova la nostra forza mentale”. “Noi continueranno a puntare su una difesa rigorosa, come abbiamo fatto contro la Danimarca, ma domani bisognerà sviluppare anche il gioco offensivo”, ha sottolineato. “Il mio piano è tirare di più per cercare di segnare di più”, ha detto non senza ironia, ricordando che la rete di Joel Pohjanpalo è stata frutto dell’unica conclusione verso la porta danese dell’intera partita. Il ct ha anche espresso la gioia sua e dei giocatori per il messaggio tranquillizzante diffuso sui social da Christian Eriksen: “Quello che è successo ci ha travolti, ma ora è bello sapere che Eriksen sta bene”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest