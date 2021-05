Fiorentina: Antognoni, bravi a prendere uno tecnici migliori

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 26 MAG – ”Sono soddisfatto dell’arrivo di Gattuso, siamo stati bravi a prendere uno dei migliori tecnici disponibili”. Lo ha dichiarato Giancarlo Antognoni oggi ai microfoni di Radio Toscana. ”Il suo ingaggio è servito anche a placare un po’ gli animi della piazza che negli ultimi tempi si erano un po’ scaldati – ha aggiunto il dirigente viola – Per quanto ci riguarda ci siamo mossi bene”. In attesa della presentazione ufficiale che, come confermato dalla società, avverrà non prima di inizio luglio, oggi è apparso sulle cancellate del centro sportivo ‘Davide Astrori’ uno striscione per dare il benvenuto al neo allenatore della Fiorentina, a sua volta salutato sui social da Jack Bonaventura che ha lavorato con lui al Milan: il centrocampista ha postato un’immagine mentre lui e Gattuso ai tempi rossoneri si scambiano un gesto d’intesa. Anche Franck Ribéry, in campo contro Gattuso nella finale del Mondiale 2006 fra Italia e Francia vinta dagli azzurri, ha espresso il proprio consenso sulla scelta decisa dalla società: ”Ho sentito Gattuso e lo stimo davvero molto nonostante il Mondiale” ha sorriso l’attaccante francese che ieri sera ha partecipato a Torino alla Partita del cuore. In scadenza a giugno Ribéry ha espresso il desiderio di continuare l’avventura a Firenze: ”Spero di restare, vediamo di trovare una soluzione con la Fiorentina”. Nei prossimi giorni non mancheranno i confronti con la società e con lo stesso Gattuso per valutare il da farsi. (ANSA).







