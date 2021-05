Fiorentina, Iachini: “Ci tengo a chiudere alla grande”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “Ormai è quasi fatta, Beppe spera di chiudere al meglio la stagione e una volta terminata farà il suo percorso come è giusto che sia”. Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari che, in concomitanza anche con alcuni risultati favorevoli, potrebbe sancire la definitiva salvezza della Fiorentina, c’è spazio per Iachini anche per parlare del proprio futuro. E, nell’occasione, sollecitato al riguardo, lo ha fatto in terza persona, facendo capire che difficilmente arriverà la riconferma in viola, come è stato nell’estate dell’anno scorso. “La scelta di tornare, nonostante la classifica critica, è stata fatta con il cuore, tutti sanno quanto sia affezionato a Firenze e a questo club – ha continuato il tecnico -. Ma qui non faccio solo l’allenatore, ci rimetto anche la salute Nel calcio mai dire mai, ma ora penso solo a finire alla grande”. Il successo di sabato sulla Lazio ha riportato serenità e entusiasmo e consacrato più che mai l’attaccante Vlahovic arrivato a quota 21 gol: “Ci aspetta una gara difficile ma lo sarebbe stato di più con un’altra classifica. Quanto a Dusan, sta vivendo un periodo d’oro, ma sa anche che lo sta ben supportando la squadra”. (ANSA).







