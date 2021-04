Fiorentina sospende ritiro ma non silenzio stampa

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 21 APR – La Fiorentina da oggi non è più in ritiro. La decisione è stata presa di comune accordo fra dirigenza, staff tecnico e squadra all’indomani della vittoria ottenuta a Verona per 2-1, un risultato importante in chiave salvezza per i viola che torneranno in ritiro da venerdì in vista della sfida di domenica al Franchi con la Juventus.Non si interrompe invece il silenzio stampa imposto dopo la sconfitta di sabato scorso sul campo del Sassuolo. Tuttavia in queste ore giocatori, e non solo, hanno comunicato attraverso i propri social. Fra questi Martinez Quarta e Ribéry il quale ieri notte ha postato due foto della gara al Bentegodi e il messaggio: ”Forzaaaaaa! Tre punti!”. Lo stesso attaccante francese è intervenuto con un altro post per manifestare il proprio dissenso contro il progetto (già naufragata in giornata) della Superlega. Mentre il centrocampista Amrabat ha scritto su Instagram oggi: ”Non è un periodo facile ma continuiamo a lavorare tutti i giorni fino alla fine. Sono felice di essere tornato a Verona dove ho tanti amici. Comunque grande vittoria”. Infine il figlio del presidente viola Rocco Commisso, Joseph, su Instagram ha postato un messaggio per celebrare il ritorno alla vittoria della squadra dopo dopo tre sconfitte e un pareggio. (ANSA).







