Foligno attonita per l’infortunio a Spinazzola

(ANSA) – PERUGIA, 03 LUG – “Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro Spinazzola, la Nazionale perde una delle sue colonne portanti”: a dirlo all’ANSA è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, commentando il grave infortunio di cui è rimasto vittima l’esterno sinistro folignate nel corso della partita contro il Belgio, vinta dall’Italia, conquistando così la semifinale dell’Europeo di calcio. “Appena ci sarà l’opportunità mi metterò in contatto con il giocatore per esprimergli gratitudine per quanto fatto fino a questo punto del torneo e per augurargli una veloce guarigione. Tornerà più forte di prima”, aggiunge il sindaco. A rimanere scossa per quanto accaduto a Spinazzola è stata l’intera città: se centinaia di persone sono scese in strada per festeggiare il passaggio del turno, altrettanti messaggi di incoraggiamento a Spinazzola sono comparsi sui social. “Forza Leo siamo tutti con te” si legge sul gruppo Facebook “Segnalazioni Foligno”. E ancora: “Grande carattere! Grande professionista! Forza ritornerai presto alla grande! Ti aspettiamo tutti!”; ” Foligno è orgogliosa di te! Daje tutta Leo!”; “Hai salvato l’Italia da un gol certo, stavi facendo un’altra impresa, la semifinale è anche tuo merito, la sfortuna si è accanita, ma grande Leonardo”. E tanti altri ancora, a testimonianza dell’affetto che Foligno ha verso il campione della Nazionale che, quando libero dagli impegni, torna nella sua città e non è rado incontrarlo per le vie del centro. (ANSA).







