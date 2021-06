Pubblicità

Dopo i rumors e le voci delle ultime ore adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore della Fiorentina. E’ stata firmata la rescissione consensuale del contratto che sarebbe dovuto partire dal prossimo 1 luglio. E spunta l’ipotesi Tottenham. Salta all’ultimo l’accordo per Paulo Fonseca come allenatore del Tottenham. L’ex allenatore di Roma e Shakhtar Donetsk – riporta il Guardian – avrebbe dovuto firmare il contratto dopo l’accordo verbale con il club londinese, ma alla fine non sarebbe riuscito a concordarne i termini. La ricerca di un tecnico per gli Spurs è nelle mani dell’agente Jorge Mendes, che avrebbe indicato il nome di Gennaro Gattuso. Nei giorni scorsi erano saltati i contatti con Antonio Conte, vista la prospettiva di ingaggiare Fonseca; altri mancati candidati sono stati Hansi Flick e Mauricio Pochettino. Fonseca era stata la scelta del nuovo amministratore delegato del Tottenham, Fabio Paratici, per un contratto di due anni con opzione per un’altra stagione. Una sorta di “scambio” con José Mourinho, che è stato esonerato dagli Spurs ad aprile e ha preso alla Roma il posto lasciato vacante da Fonseca.







