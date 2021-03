Genoa: Ballardini, buona gara contro squadra importante

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 14 MAR – Un punto per muovere la classifica e un palo nel finale per sfiorare la vittoria. Contro l’Udinese, il Genoa di Ballardini va in vantaggio ma si fa riprendere. “Il Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante, siamo soddisfatti – ha spiegato nel dopo gara il tecnico -. Oggi il Genoa ha confermato di essere una squadra seria e solida con buone qualità. Affrontando una squadra che nel girone di ritorno mi sembra sia nelle prime quattro”. Con Destro squalificato l’allenatore rossoblù si è affidato alla coppia Shomurodov – Pandev. “La nostra idea era quella di non dare punti di riferimenti considerando che i tre difensori dell’Udinese sono tutti alti, non sempre ci siamo riusciti ma l’idea era quella. La gara? Nel primo tempo le due squadre erano più aperte e c’erano più spazi. Poi dopo il pareggio c’è stato più controllo dello spazio e meno voglia di attaccare la porta con tanti giocatori. Loro sono molto ordinati e molto bravi nello sfruttare lo spazio che gli concedi, si chiudono nella loro metà campo poi dopo se ti fai trovare scoperto hanno contropiedisti eccezionali come Pereyra e De Paul. Quindi abbiamo fatto una buona partita”.”. (ANSA).







