Genoa: Ballardini, Coppa Italia da affrontare al meglio

(ANSA) – GENOVA, 12 AGO – Vigilia dei trentaduesimi di Coppa Italia per il Genoa che domani al Ferraris sfiderà, nella sua prima gara ufficiale e in presenza del pubblico, il Perugia in uno scontro diretto per raggiungere i sedicesimi. “E’ un impegno ufficiale che vogliamo affrontare al meglio, altrimenti fai brutta figura” ha spiegato il tecnico Ballardini parlando prima della gara. “Il Perugia è una squadra ben organizzata – ha spiegato -, sono chiari nel loro modo di giocare e di difendere. Troveremo una squadra che ci creerà delle grosse difficoltà. Una formazione certamente ambiziosa per il campionato che andranno a fare”. Il Genoa ha molti giovani e molti volti nuovi ma non tutti sono già pronti. Per questo il tecnico sceglierà solo all’ultimo gli undici titolari. “Non sappiamo ancora se i nuovi scenderanno in campo – ha ammesso Ballardini -. Dobbiamo valutare le condizioni di alcuni e poi vedremo. Il modulo? La nostra priorità è quella di esaltare le qualità dei ragazzi che abbiamo oggi. Prima di tutto la qualità dei giocatori. Le nostre idee, il quotidiano nostro servono per dare una impronta chiara alla squadra”. (ANSA).







