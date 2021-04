Genoa: Ballardini, derby con lo Spezia conta tanto

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 23 APR – Da Spezia allo Spezia per Davide Ballardini, che esordì sulla panchina del Genoa , chiamato a sostituire l’esonerato Maran, proprio nella gara d’andata vincendo al Picco nel derby ligure. “Giocammo contro una squadra consolidata che aveva una posizione di classifica ottima – ricorda Ballardini -. Ora invece ci troviamo con gli stessi punti, e lo Spezia è una sorpresa piacevole di questo campionato”. Un girone dopo e 26 punti in 19 gare la gara di domani al Ferraris varrà moltissimo per la lotta salvezza. ” Sarà una partita molto importante per la classifica – sottolinea Ballardini -, soprattutto perché ormai le partite da giocare ancora sono poche, e ognuna ha un peso sempre più rilevante. Ai miei giocatori chiedo il massimo impegno e da quello seguirà la squadra, il gioco e la fase difensiva. Ma tutto dovrà essere fatto con la massima attenzione e determinazione”. Il Genoa dovrà fare a meno dello squalificato Radovanovic ma non ha altri indisponibili escluso il lungodegente Pellegrini. Per le scelte di formazione il tecnico si affiderà alla rifinitura di domani mattina, tenendo conto dello stato di affaticamento dei suoi giocatori, alla terza gara in sette giorni. Possibili alcuni cambi rispetto alla gara con il Benevento sia in difesa che in attacco. (ANSA).







