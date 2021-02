Genoa: Ballardini, nessun errore contro questo Napoli

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 05 FEB – “Affronteremo un Napoli europeo”. Davide Ballardini ha solo parole d’elogio per la squadra partenopea che domani sera al Ferraris affronterà il suo Genoa. “Si presenta con tanti giocatori di qualità e sono bravi ad allargarti nell’uno contro uno; inoltre sono bravi ad attaccare la profondità. Sono comunque una squadra che in fase difensiva è solida, equilibrata e compatta. Le volte che ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto”. Per questo servirà il miglior Genoa visto fino ad ora. “Il Genoa dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene – ha sottolineato il tecnico rossoblù-. Non sarà facile perché giochi contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello, tecnico, fisico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Detto questo il Genoa sa che deve esprimersi al meglio in tutti i momenti e nelle due fasi della partita”. Genoa che solo domani saprà se potrà contare su Shomurodov, alle prese con un affaticamento “avremo un allenamento ancora domattina e quello ci darà alcune risposte”, tanto che la lista dei convocati, non vi sono comunque squalificati, verrà dettata solo dopo le ultime prove di domattina. Assenti sicuri saranno Zapata, Cassata e Biraschi mentre chi si candida per una maglia da titolare è Gianluca Scamacca. “Lui ha sempre avuto un bell’atteggiamento e il fatto che si sia chiuso il mercato e sia contento di rimanere qua dove si è fatto apprezzare, dove è benvoluto e i compagni gli vogliono bene ci fa essere tutti contenti che le cose siano rimaste così”. (ANSA).







