Genoa, Ballardini: “Presto incontrerò i dirigenti”

(ANSA) – GENOVA, 25 MAG – “Con il presidente ci siamo sentiti ieri. Sia lui che Marroccu sono un po’ influenzati e quindi penso che ci vedremo alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima”. Davide Ballardini in un colpo solo ha chiuso le porte ad ogni illazione. Sarà ancora lui il tecnico del Genoa per la prossima stagione. La salvezza, raggiunta peraltro con due giorni d’anticipo, infatti ha fatto scattare il rinnovo automatico. “Quando sono arrivato c’era il rinnovo automatico in caso di salvezza, ma come ho detto in altre occasioni la prima e l’ultima parola spettano al presidente”. Più che altro con Preziosi e Marroccu il tecnico dovrà impostare la prossima stagione ed in particolare una campagna estiva non semplice considerando i tantissimi giocatori in prestito di quest’anno. Tanti dunque gli elementi da valutare, con alcune operazioni già abbozzate via telefono, che si trasformeranno in un piano vero e proprio appena i massimi dirigenti e il tecnico romagnolo potranno incontrarsi di persona. Evento possibile probabilmente la prossima settimana. Nel frattempo proseguono i saluti dei giocatori in prestito con Luca Pellegrini, reduce da una stagione sfortunata per alcuni infortuni, che via instagram ha voluto ringraziare tutti dal presidente ai medici sino ai tifosi e naturalmente i compagni definiti “gruppo fantastico”. Domani infine il difensore Edoardo Goldaniga alle 16.30 farà visita ai giovani della scuola e del settore giovanile presso l’impianto della Sciorba del Little Club (primo club ufficiale di tifosi nato in Italia nel 1959) che fa parte della Genoa Academy. (ANSA).







