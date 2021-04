Genoa; Ballardini,domani gara importante non decisiva

Pubblicità

(ANSA) – GENOVA, 20 APR – Dimenticare la sconfitta con il Milan e concentrarsi sulla sfida al Benevento. Questo il messaggio in casa Genoa alla vigilia della gara con il Benevento, delicata ma non ancora decisiva per il tecnico Ballardini. “E’ una partita importante, molto importante. Ma non è che tu se fai bene o non fai bene si decide tutto domani sera. Sappiamo che dovremo farla al meglio ma è una partita”. Alla quale i rossoblù arrivano comunque dopo una buona prestazione pur senza punti conquistati. “Il Genoa ha fatto una buona partita e giocato alla pari contro una grande squadra e questo è quello che ti porti via. Ma è chiaro che domani sera sarà tutta un’altra partita. Mi aspetto un Benevento forte, che ha una idea chiara di come gioca, perché sta facendo un buonissimo campionato. Hanno preso dei giocatori di qualità che stanno dimostrando tutto il loro valore. Inoltre hanno fatto dei risultati straordinari, per questo sarà una partita molto equilibrata. Dovremo essere bravissimi per competere contro una squadra che fino ad oggi è stata sempre molto presente”. Al rientro dalla squalifica Criscito l’unico vero dubbio è legato alle condizioni di Zappacosta. “Zappacosta questa mattina si è allenato con la squadra e domani mattina faremo le ultime valutazioni, poi vedremo se sarà in campo o meno”. (ANSA).







