Germania: è crisi Dortmund, perde anche con Friburgo

(ANSA) – BERLINO, 06 FEB – E’ crisi per il Borussia Dortmund, che incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro partite perdendo 2-1 contro il Friburgo. Ad agevolare il successo dei padroni di casa è stata la ‘papera’ del portiere del Borussia Marwin Hitz, che ha preso il posto di Roman Burki che si è infortunato a una spalla. Sull’1-0 (il Friburgo era andato a segno con il sudcoreano Wooyeong Jeong), Hitz si è lasciato sfuggire il pallone calciato da Schmid, regalando il 2-0 agli avversari. Inutile per il Borussia la rete, al 31′ st, del sedicenne prodigio Youssoufa Moukoko, ben servito da Haaland, perché poi il punteggio non è cambiato. Così ora il Borussia si ritrova al sesto posto, a -16 dal Bayern capolista, e quindi lontano dall’Europa che conta. “Non posso nemmeno immaginare che l’anno prossimo non giocheremo le Coppe”, il commento del giallonero Emre Can, ex della Juve. Intanto, sempre oggi, il Lipsia secondo in classifica ha battuto 3-0 lo Schalke 04 e si è riportato a -7 dal Bayern, che dopo un viaggio con qualche complicazione è arrivato in Qatar per giocare il Mondiale per club (lunedì se la vedrà con gli egiziani dell’Al Ahly). Oggi hanno vinto anche il Wolfsburg terzo, 2-0 all’Augusta, e il Bayer Leverkusen quarto, 5-2 allo Stoccarda. (ANSA).







