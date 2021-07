Ghirelli, per riforma vera del campionato si ragioni a sistema”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – “Si sta discutendo la riforma del calcio italiano, un impegno di cui la Serie C ha necessità. Una riforma al cui centro dovrà esserci l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria”. Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto a Sportilia al raduno degli arbitri di Lega Pro. “Appena sarà definito il quadro di riferimento, risorse economiche, mission di ogni campionato, proposta di organico dei campionati e meccanismi interni di promozioni e retrocessioni – ha detto ancora Ghirelli – saranno pienamente coinvolti i presidenti dei club. Noi siamo per una riforma vera, di sistema del calcio italiano. Per farla occorre necessariamente ridiscutere la distribuzione delle risorse a disposizione a partire dalla legge Melandri in modo da rendere sostenibili i differenti livelli”. . Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto a Sportilia al raduno degli arbitri e degli assistenti. Nell’incontro con il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, il responsabile della Can Pro, Maurizio Ciampi, il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, e il coordinatore dei delegati della Lega Pro, Luciano Russo, – si spiega in una nota della Lega Pro – si è parlato di un coordinamento tra i diversi livelli che agiscono durante la partita affinché tutto funzioni con efficienza, nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli. “In questo raduno abbiamo riunito gli arbitri della Can e della Can C per avere un momento di confronto e condivisione – ha detto Trentalange -, con il fine di parlare tutti la stessa lingua per una crescita del gruppo. La presenza del presidente Ghirelli, del giudice sportivo Palazzi, e del coordinatore dei delegati della Lega Pro Russo ha dato un valore aggiunto, perché è importante lavorare insieme, nel rispetto delle autonomie, per un obiettivo comune”. (ANSA).







