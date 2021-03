Giudice: 11 squalificati in Serie B, un turno a Di Carlo

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 9/a giornata di ritorno del campionato cadetto, ha deciso di non adottare alcun provvedimento nei confronti di Simone Branca, la cui condotta era stata segnalata dal procuratore federale. Il calciatore del Cittadella avrebbe pronunciato un’espressione blasfema al 35′ del secondo tempo della partita contro il Pisa; tuttavia, il giudice, dopo avere esaminato le riprese tv, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per sanzionare il giocatore. Contro di lui, pertanto, non verranno adottati provvedimenti disciplinari. L’Ascoli è stato multato di 5 mila euro, per avere, al 42′ del secondo tempo, una persona non identificata ma riconducibile allo stesso club marchigiano, assunto un atteggiamento provocatorio e intimidatorio nei confronti del IV uomo. Ammenda di 2 euro sempre all’Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa 4′. Fra i calciatori espulsi squalificati per una giornata Branca (Cittadella), Brosco (Ascoli), Libutti (Reggiana) e Petrucci (Cosenza). Fra i calciatori non espulsi fermati per un turno Bellusci (Monza), Crimi (Reggina), Meccariello (Lecce), Misuraca (Pordenone), Obi (Chievo), Tsadjout (Cittadella) e Vogliacco (Pordenone). L’allenatore del Lanerossi Vicenza, Domenico Di Carlo, è stato squalificato per una partita dopo avere, al 50′ del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, abbandonando il terreno di gioco. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest