Ibrahimovic, nel mio mondo non c’è posto per il razzismo

Pubblicità

Pubblicità

“Nel mondo di ZLATAN non c’è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali!! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri”: lo scrive l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sui propri profili social condividendo il video di due bambini di etnie diverse, che si corrono incontro abbracciandosi. Un chiarimento, quello dell’attaccante, in riferimento alla lite con Lukaku avuta al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia.

Sanremo: polemica sul web: “No Ibrahimovic al Festival” – La lite tra Ibrahimovic e Lukaku alla fine del primo tempo del derby di Coppa Italia Inter-Milan infiamma i social e si riverbera anche su Sanremo: Ibra è stato infatti annunciato come ospite fisso del festival numero 71, in programma dal 2 al 6 marzo. “Io mi rifiuto di vedere un elemento come Ibraimović a Sanremo! Come “ospite d’onore” poi, lasciamo stare proprio. #Ibrahimovic”, scrive un utente su Twitter. “Mi auguro che dopo lo sgradevole episodio di questa sera #Ibrahimovic i dirigenti #Rai decidano di cancellare la sua presenza a #Sanremo”, si legge in un altro tweet. E ancora: “Il razzismo dovrebbe essere combattuto in tutti gli ambiti. @Ibra_official fuori da #Sanremo2021. Sarebbe un gesto di civiltà forte e un forte messaggio a tutti i provocatori e razzisti”, è un altro cinguettio, mentre vola l’hashtag #ibranograzie. C’è anche chi prende posizione in maniera più ironica. Proprio oggi, in un’intervista alla Stampa, Amadeus ha annunciato che la co-conduttrice della prima serata del festival sarà Naomi Campbell la cui presenza permetterà di parlare anche della “sua amicizia con Nelson Mandela” e delle “sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest