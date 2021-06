Ibraimovic operato al ginocchio, torna tra 2 mesi

Pubblicità

Due mesi senza Zlatan Ibrahimovic: il Milan dovrà fare a meno dell’attaccante svedese per gran parte della preparazione al prossimo campionato. Ibra è stato operato oggi a Roma in artroscopia al ginocchio sinistro, quello che lo aveva costretto a chiudere la stagione a inizio maggio. L’intervento ha avuto successo ma per vederlo correre bisognerà aspettare quattro settimane, otto per tornare a giocare. Non le migliori prerogative per l’alba della nuova stagione. Si inizierà il 22 agosto e solo un recupero ottimale e senza intoppi permetterà a Ibra di essere a disposizione per la prima giornata. Il bomber farà di tutto per poter aiutare i compagni già per la prima di campionato, la stagione dell’atteso ritorno in Champions League. Intanto guarda la sua Svezia impegnata agli Europei, come testimoniato dalla foto pubblicata nelle storie Istagram, sdraiato a letto dalla clinica dove ha ricevuto anche la visita di Mino Raiola. A questo punto, però, trovare un rinforzo in attacco diventa una priorità per il club rossonero. Concedere a Stefani Pioli delle alternative era un’esigenza già nelle scorse settimane, anche visto l’addio di Mandzukic, ora è diventato fondamentale. Krunic e Leao non possono bastare, soprattutto visti gli impegni in Champions League. Il portoghese, in particolare, per quanto apprezzato da Pioli che ama lavorare con i giovani e vederli crescere partita dopo partita, non ha convinto negli ultimi mesi e ha deluso quando è stato chiamato a prendere il posto di Ibrahimovic. Tempo di organizzare, capire e valutare possibili colpi sul mercato, ce ne è. Ma Maldini e Massara dovranno presto rimboccarsi le maniche per dare a Pioli una squadra attrezzata per le grandi competizioni, compatibilmente con gli Europei che rallentano le trattative. L’ad del Milan, Ivan Gazidis, ha ribadito che la qualificazione in Champions è stata “un traguardo meritato” ma il Milan non può fare solo la comparsa. I dirigenti aspettano di conoscere l’evoluzione della situazione di Olivier Giroud. La speranza è di ottenerlo a costo zero dal Chelsea – dopo che il club inglese ha esercitato il diritto unilaterale di rinnovo di contratto -, altrimenti si valuteranno nuovi profili. Dopotutto si cerca un attaccante d’esperienza, pronto a dare supporto in Champions. Ma il Milan, con il mercato che deve ancora iniziare, ha già speso più di 40 milioni con il riscatto di Tomori (28 milioni) e l’arrivo di Maignan (15 circa). Rinforzi essenziali ma un dispendio economico importante. Resta poi da chiarire il futuro di Calhanoglu che si professa concentrato sull’Europeo mentre il Milan aspetta di conoscere le sue volontà. E si deve trovare l’accordo con il Real per Brahim Diaz







