Il post di Ronaldo: ‘Grazie a tutti per questo viaggio’

“Quest’anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all’Inter per il meritato titolo: devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali”: così, su Instagram, Cristiano Ronaldo analizza la stagione appena conclusa con un lungo post.

“Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia – spiega il portoghese, che elenca tutti i trofei vinti tra serie A, Premier League e Liga a livello personale e di club, compreso il primo titolo di capocannoniere da quando è sbarcato nella Penisola – e ho già detto che non inseguo i record, i record mi inseguono: il calcio è un gioco collettivo, ma è attraverso il superamento individuale che aiutiamo le nostre squadre a raggiungere i loro obiettivi”. Il messaggio si conclude con un appello ai suoi tifosi: “Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove ed è ciò per cui continuerò sempre a inseguire fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio! Stiamo insieme”.







