In campo Atalanta-Juventus 1-0 per la finale di Coppa Italia 2020-2021 DIRETTA FOTO e LIVE

GOL

Atalanta-Juventus 0-1 Al 31′ Kulusevski porta in vantaggio i bianconeri con un colpo da biliardo imprendibile

Così alla vigilia

Pirlo: ‘Questa Juve corre e ha testa’ – “A livello fisico stiamo molto bene: i dati ci danno ragione, la squadra corre e sprinta più degli avversari e anche contro l’Inter, nonostante l’inferiorità, abbiamo corso bene”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spiega le condizioni atletiche della sua squadra. “E’ la testa che conta di più a questo punto della stagione – aggiunge il bianconero – perché se la testa sta bene, le gambe vanno di conseguenza”. Bonucci ha avvertito un problema al ginocchio ieri mattina, quasi una distorsione durante la partitella: non sarà a disposizione per domani sera”: il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, annuncia in conferenza stampa l’assenza del difensore per la finale di coppa Italia di questa sera contro l’Atalanta.

Gasperini: ‘Sarebbe la ciliegina sulla torta’- “Vincere la Coppa Italia sarebbe un’ottima ciliegina. Ma la torta è quella che abbiamo preparato in questi 5 anni: due finali di Coppa e tre qualificazioni in Champions. Tra vincere la Coppa Italia e andare in Champions preferisco l’Europa”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia Tim Vision Cup contro la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Abbiamo preparato la partita nel modo migliore. Io ancora senza trofei? Sono contento delle soddisfazioni che ho avuto in carriera specialmente qui a Bergamo. Anche aver vinto 23 partite quest’anno e aver fatto 78 punti l’anno scorso, non valgono come un trofeo forse, ma per me contano”.

In 4.300 allo stadio, test per riaprire – Il grande ritorno del pubblico. Saranno 4.300 gli spettatori (pari al 20% della capienza) che potranno assistere alla finale di Coppa Italia ‘Tim Vision Cup’ fra Atalanta e Juventus di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà la prima partita di calcio in Italia durante la pandemia post lockdown che prevede la presenza dei tifosi. Coloro che vorranno acquistare il biglietto (si può comprare sui circuiti stabiliti dai rispettivi club: Vivaticket per l’Atalanta, circuito diretto sul sito della società per la Juventus) dovranno obbligatoriamente registrarsi sull’App ‘Mitiga’ e andare a sottoporsi a un tampone rapido antigenico almeno 48 ore prima del match, in una delle farmacie di Federfarma convenzionate al servizio specifico per la partita. Il referto (l’esito dovrà essere ovviamente negativo, conditio sine qua non per presentarsi allo stadio) verrà caricato dalla farmacia direttamente sull’App. Con questo si potrà avere lo sblocco del Qr-Code associato al biglietto con cui si potrà entrare allo stadio. A tutto ciò, sempre sulla App, si dovrà compilare l’autocertificazione coi propri dati. In alternativa, si potrà presentare – unitamente al biglietto – un certificato vaccinale col completamento dell’iter (necessarie entrambe le dosi per la tipologia di vaccini anti-Covid che lo richiedono) oppure un certificato di guarigione negli ultimi sei mesi dal Coronavirus.





