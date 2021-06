Inghilterra: Foden “tanta qualità, possiamo vincere”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Superata la delusione della finale di Champions League persa col Manchester City, l’astro nascente del calcio inglese Phil Foden cerca di ritagliarsi uno spazio importante all’Europeo nella nazionale di Gareth Southgate. Forse per farsi notare di più dal ct, il 21enne centrocampista ha deciso di tingersi i capelli di biondo platino, sulle orme di quanto fece Paul Gascoigne all’Europeo ’96. Titolare nella squadra di Pep Guardiola che ha vinto la Premier League, Foden deve cercare di battere una nutrita concorrenza tra le possibili spalle dell’inamovibile capitano Harry Kane, che corrispondono ai nomi di Mason Mount, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish e Jadon Sancho. “La qualità è molto alta – ha detto Foden dal ritiro -, con tanti giocatori che possono giocare ai massimi livelli, come abbiamo visto quest’anno e in più con l’esperienza di gente del calibro di Kane ed Henderson. Sembriamo davvero forti in questo torneo e perché no? Potremmo vincerlo”. “I mie capelli ricordano Gascoigne? Non mi dispiace affatto, era un grande giocatore – ha aggiunto Foden -, un calciatore incredibile. Non sarebbe male se portassi un po’ delle sue magie sul campo”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest