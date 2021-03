Inter: Antonello, logo per avvicinarci a nuove generazioni

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 30 MAR – “Siamo molto orgogliosi dei nostri 113 anni di storia e questo orgoglio ci spinge sempre a guardare verso il futuro e a cogliere ogni opportunità di crescita. Per questo, abbiamo voluto trovare un nuovo linguaggio, un canale che ci permetta di avvicinarci alle nuove generazioni, che vivono l’emozione sportiva in maniera diversa”. Così Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, commenta all’ANSA il lancio del nuovo logo e della nuova identità visiva per il club nerazzurro. “A portarci fino a qui sono state diverse tappe che hanno segnato la crescita del Club – prosegue il CEO -, come la nascita della Inter Media House, la nostra nuova sede nel distretto dell’innovazione di Milano, il rinnovamento delle strutture del centro sportivo di Appiano Gentile, simboli e motori della nostra ambizione. Inter ha creduto e crede fortemente in questo percorso di riposizionamento del proprio brand, iniziato nel 2016, e di cui il nuovo logo e la nuova visual identity sono il momento più importante”, conclude Antonello. “Il focus dell’Inter è il calcio. Noi siamo un club di calcio e lo saremo sempre. Però oggi ci vogliamo aprire a mondi digitali, a mondi dell’intrattenimento e al mondo del lifestyle”, aggiunge all’ANSA Luca Danovaro, CMO del club nerazzurro. “Il logo è una rivisitazione moderna di quello attuale, minimale, un disegno più semplice, che però è riuscito a mantenere forte l’identità. Siamo sicuri che questo nuovo logo ci permetterà di diventare non solo un’icona del calcio, lo siamo già, ma soprattutto un’icona culturale”. (ANSA).







