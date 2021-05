Inter: Marotta, faremo incontri con giocatori su situazione

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 08 MAG – “È un momento straordinario. La chiarezza è che oggi è un momento di festa per tutti, è giusto godersi il momento e che Conte e la squadra si godano questi momenti, non ci sono tensioni. Posso comunicare che la prossima settimana ci saranno colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzare gli stessi su un momento di difficoltà economica del calcio e dell’Inter a seguito della pandemia che ha creato disagio in tutti i club europei”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Beppe Marotta, intervistato da Sky prima della gara con la Sampdoria. “I bonus scudetto saranno assolutamente liquidati perché sono frutto di un traguardo meritato da parte dell’area tecnica. Si tratta di confrontarsi per illustrare loro la fotografia del calcio di adesso, non c’è nessun diktat ma un confronto schietto tra persone per bene e responsabili di un momento difficile che attraversa non solo l’Inter ma tutto il calcio mondiale”, ha proseguito il dirigente interista. “La nostra proprietà ha investito centinaia di milioni per raggiungere un obiettivo, per dare stabilità. Davanti ad una pandemia bisogna prenderne atto e porre dei correttivi. I fondi? Se si ripresenteranno tutto sarà negoziato, ma bisogna farlo con intelligenza e negli interessi del club”, ha concluso Marotta. (ANSA).







