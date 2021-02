Italdonne al bivio, contro Israele in palio pass per Euro ’22

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – La Nazionale di calcio femminile, che si è radunata ieri a Coverciano, oggi è scesa in campo per preparare l’ultima partita di qualificazione all’Europeo 2022 contro Israele, in programma mercoledì 24 febbraio alle 17,30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una sfida decisiva per le azzurre, a caccia del pass per la fase finale del torneo: per arrivare fra le tre migliori seconde, ed evitare gli spareggi, l’Italia deve necessariamente vincere, con la consapevolezza che solo un successo con sei reti di scarto garantirebbe la qualificazione aritmetica. Altrimenti bisognerà confidare in qualche risultato favorevole nelle partite degli altri raggruppamenti: “E’ una sfida di grande importanza – avverte, in conferenza stampa, la ct Milena Bertolini – perché può darci la qualificazione diretta all’Europeo”. L’ulteriore crescita del movimento passa anche dalla possibilità di vivere da protagonisti il prossimo torneo continentale: “Abbiamo ancora un gap con le squadre top a livello mondiale. L’Italia, come Federazione, ha cominciato a investire nel calcio femminile in maniera decisa dal 2015. Fino al Mondiale 1999 eravamo sulla buona strada, poi abbiamo avuto un buco di 15 anni e questo trascorso ci fa stare indietro rispetto ad altre realtà. In questi ultimi cinque anni abbiamo assottigliato il gap che ci divide dalle Nazionali leader del movimento. Ora è arrivato il momento di accelerare: dobbiamo andare agli Europei anche per far fare alle ragazze esperienza internazionale”. (ANSA).







