Italia-Belgio, è testa a testa per puntare al podio

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – La fiducia nell’Italia non cala nemmeno davanti a un ostacolo come il Belgio. In vista del quarto di finale di Euro 2020 in programma domani all’Allianz Arena di Monaco, gli esperti di Snai designano favoriti gli azzurri, anche se il gap è abbastanza contenuto. Il testa a testa secco per il passaggio in semifinale vede la Nazionale di Mancini a 1,65, con i Diavoli Rossi che inseguono a 2,25. L’Italia ha già conosciuto la fatica dei supplementari, contro l’Austria, e un nuovo pareggio che condurrebbe all’extra time è ritenuto piuttosto probabile e dato a 3,05, mentre il successo azzurro al 90′ è dato a 2,40 e il segno «1» del Belgio sale fino a 3,30. Immobile e Lukaku sono appaiati in testa ai possibili bomber della sfida, a quota 3,00. Per Mancini c’è anche l’alternativa Belotti, a 3,75. Minore fiducia in Mertens, finora piuttosto in ombra e dato a 5,00. Occhio invece a Thorgan Hazard, che ha già segnato due volte. Un altro lampo dell’esterno sinistro vale 7,50. Negli altri quarti, avanti l’Inghilterra sull’Ucraina: a 1,20 la semifinale inglese, a 4,50 l’impresa ucraina. Netto il favore anche per la Spagna (1,30), opposta alla Svizzera (3,50). Più equilibrato il pronostico del match tra Danimarca (favorita a 1,55) e Repubblica Ceca (2,45). Eliminata la Francia, principale candidata al successo, il suo posto nel tabellone Snai viene preso dall’Inghilterra, l’unica tra le otto superstiti ad avere ancora la porta inviolata. La squadra di Southgate, che avrebbe in caso di vittoria ai quarti la possibilità di giocarsi le ultime due partite sul prato amico di Wembley, è data a 3,00. Seconda forza la Spagna, a 4,00, seguita dall’Italia a 4,50. Più lontano l’obiettivo per il Belgio, a 8,50, mentre la Danimarca sarebbe una sorpresa da 12. Quote altissime per Svizzera, Repubblica Ceca (entrambe a 30) e Ucraina (a 40). (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest