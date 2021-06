Italia-Svizzera; azzurri a caccia pass per ottavi

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – La Svizzera è sulla carta l’avversario principale dell’Italia nel gruppo A e, nonostante il pareggio all’esordio col Galles, va ricordato che in Nations League, qualche mese fa, ha bloccato sul pareggio sia la Spagna sia la Germania. Il pronostico per il match di domani pare comunque a senso unico, dato che secondo i quotisti di Snai il segno ‘uno’ che garantirebbe gli ottavi all’Italia si gioca a 1,57, lontanissimo dal ‘due’ della Svizzera, dato a 6,50. Una ‘X’ vale 4 volte la posta. L’ottimo esordio ha rafforzato il credito degli azzurri e ridotto la quota relativa al successo finale, passata su Snai da 8,00 a 7,00. Quanto al primato nel girone, gli analisti lo ritengono quasi certo, tanto da offrirlo appena a 1,10. Chance minime per Svizzera (10) e Galles (12). Difficile invece che il capocannoniere di Euro 2020 sia un italiano, se non altro perché Lukaku, con la doppietta inaugurale, ha messo già in chiaro le proprie intenzioni. Il belga è piombato a 3,50, superando di slancio l’ex favorito Kane, rimasto a secco nel primo turno e dato a 8,00. Fra gli outsider c’è anche Immobile, subito in gol con la Turchia e proposto ora a 12. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest