Juve: De Ligt fissa obiettivi, vogliamo il secondo posto

(ANSA) – TORINO, 30 APR – “Siamo una squadra molto forte, che deve giocare per lo scudetto. Adesso è impossibile e quindi il nostro focus deve essere arrivare secondi”. Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, fissa gli obiettivi per il finale di stagione. “A Firenze vai per prendere i tre punti, non lo abbiamo fatto e siamo anche noi delusi”, aggiunge l’olandese ai microfoni di Sky Sport l’olandese. “In questo fase della stagione è molto importante per prendere i tre punti – sottolinea -. Dobbiamo fare di più, dobbiamo avere più intensità e più coraggio con la palla”. “Penso di avere tra le mie qualità quella di fare gol e non sono felice di aver realizzato solo una rete fino a questo momento della stagione, voglio migliorare in questo – dice a proposito del suo rendimento -. Ma serve una crescita generale in tutti noi: da chi calcia l’angolo a chi fa blocco e chi colpisce di testa. In questo periodo pieno di partite importanti voglio segnare di più per aiutare la squadra”. La stagione a Torino non è stata delle migliori, ma De Ligt si dice comunque “onorato di giocare nella Juve e pensare di essere un giorno il capitano di questa squadra”. Adesso, però, conta di più il presente: “in rosa ci sono quattro capitani, calciatori di esperienza che giocano da anni qui – conclude -. L’importante per me è giocare bene, aiutare la squadra e poi deciderà il mister chi sarà il capitano, ma questo per il momento non è un mio obiettivo”. (ANSA).







