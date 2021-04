Juve: Pirlo “vorrei lo stesso spirito visto col Napoli”

Pubblicità

“Vorrei rivedere lo stesso spirito: è più facile trovare energie per giocare partite come quella contro il Napoli, ma domani dobbiamo tenere la stessa concentrazione e lo stesso atteggiamento”: è questa la richiesta di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai suoi giocatori in vista della sfida di domeniac contro il Genoa, all’Allianz Stadium.

“Dybala non ancora titolare, è presto” – “Non credo che Dybala partirà titolare: è reduce da tre mesi di infortunio, ha fatto una buona mezz’ora contro il Napoli ma ha bisogno di un altro spezzone magari un po’ più lungo” spiega Pirlo.

“Non mi spiego i punti persi con le piccole” – “Non mi spiego i tanti punti persi contro le piccole, ma è un dato di fatto: quando vinci gli scudetti è perché fai questi punti, quando li perdi è perché lasci per strada queste partite”: così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, analizza il cammino dei bianconeri con le squadre meno blasonate. “E’ stata la nostra pecca perché negli scontri diretti abbiamo fatto quasi sempre bene – ha continuato l’allenatore bianconero – ma adesso guardiamo avanti: vogliamo finire alla grande il campionato, ci sono tanti punti in palio”.







