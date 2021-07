La Serie B sbarca in Austria, Germania e Svizzera

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Venduti i diritti della Serie B per il prossimo triennio 2021-2024 nei territori di Austria, Germania e Svizzera. Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie BKT all’estero in tutto il Mondo, annuncia che CLIQ Digital AG, società leader nello stile di vita digitale e fornitore di servizi di intrattenimento in streaming ai consumatori di tutto il mondo con accesso illimitato a musica, audiolibri, sport, film e contenuti di gioco, ha acquisito i diritti di trasmissione esclusiva per il campionato italiano di calcio di Serie BKT in Germania, Austria e Svizzera (regione DACH). A partire dal 21 agosto 2021, gli abbonati saranno in grado di vedere in streaming le partite in alta definizione di un campionato formato da squadre importanti che lotteranno per la promozione in Serie A. Infatti, il campionato di Serie BKT rappresenta una fucina di talenti, che solo poche settimane fa, ha visto molti di essi, protagonisti delle scorse stagioni, in Nazionale per la vittoria del Campionato Europeo. “Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto – afferma Mauro Balata, presidente della Lega B – il campionato cadetto è un prodotto straordinario, e ne è la dimostrazione questo accordo che ci permette di andare oltre i confini nazionali e raggiungere tutti gli appassionati in Germania, Austria e Svizzera. Continueremo a lavorare per ampliare ulteriormente l’internazionalizzazione del nostro brand”. (ANSA).







