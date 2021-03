Laporta, bello vedere Messi votare, credo rimarrà

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 08 MAR – “Sì, è vero, dei giocatori mi hanno fatto avere le oro congratulazioni. Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba…credo sia normale. Ed è stato bello vedere che Messi è venuto a votare, assieme al figlio. E’ una dimostrazione in più che ama il Barça. Io sono convinto che voglia rimanere”. Intervistato da Rac1 Joan Laporta, che oggi ha fatto visita alla squadra, parla da neopresidente del Barcellona. “Vedere Messi che votava è stata una bella immagine per il Barça e per lui – dice ancora Laporta -. E’ la prova che siamo più di un club, fu una delle immagini più belle della giornata. Messi ama il Barcellona, e ciò che ha fatto ieri ne è stata la prova”. “Sono fiducioso sul fatto che potremo parlare – aggiunge – e faremo la cosa migliore per il Barça e per Leo. Quando sarà il momento, potremo fargli una proposta attraente a livello sportivo, gli daremo la possibilità di rivincere la Champions. Sono convinto che il problema non sarà economico, Leo non si fa guidare dal denaro”. (ANSA).







